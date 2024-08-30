Курс євро впав на 24 коп. Готівкові курси валют

Курси долара та євро в банках знову знизились

Фото: depositphotos.com

У п’ятницю, 30 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 5 коп. і складає 40,96 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. до 41,45 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,4 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,3 грн, максимальний – 41,6 грн.

Середній курс купівлі євро опустився на 24 коп. і становить 45,31 грн. Курс продажу зменшився на 22 коп. до 46,06 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,4 грн, максимальний – 45,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,88 грн, а максимальний – 46,4 грн.

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