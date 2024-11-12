Курс евро упал на 31 копейку: Какой курс доллара банки установили сегодня

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Какой наличный курс доллара

Во вторник, 12 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4 коп. и составляет 41,15 грн. Курс продажи поднялся на 3 коп. до 41,65 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,6 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,6 грн, максимальный – 41,74 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 28 коп. и составляет 43,84 грн. Курс продаж упал на 31 коп. до 44,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43 грн, максимальный – 44,3 грн. Для продажи минимальный курс – 44 грн, а максимальный – 44,95 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 9 коп. и составляет 9,88 грн. Курс продаж опустился на 12 коп. до 10,46 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,5 грн, максимальный – 10,01 грн. Для продажи минимальный курс – 10,15 грн, а максимальный – 11 грн.

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