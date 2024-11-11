Курс евро упал на 49 копеек: Какой курс доллара по НБУ на завтра

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 12 ноября, курс гривни по отношению к доллару практически не изменился и составляет 41,2981 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подорожала на 49 коп. и составляет 43,9949 за 1 евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодняшний день, 11 ноября, составил 41,2982 грн. Курс евро – 44,4864 грн.