Курс євро впав на 49 копійок: Який курс долара за НБУ на завтра

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 12 листопада, курс гривні відносно долара практично не змінився і складає 41,2981 за 1 долар.

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Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта подорожчала на 49 коп. і становить 43,9949 за 1 євро.

Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 11 листопада, склав 41,2982 грн. Курс євро – 44,4864 грн.