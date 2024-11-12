Курс євро впав на 31 копійку: Який курс долара банки встановили сьогодні
Який готівковий курс долара
У вівторок, 12 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, зріс на 4 коп. і складає 41,15 грн. Курс продажу піднявся на 3 коп. до 41,65 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,6 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,6 грн, максимальний – 41,74 грн.
Готівковий курс євро в банках
Середній курс купівлі євро знизився на 28 коп. і становить 43,84 грн. Курс продажу впав на 31 коп. до 44,62 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить 43 грн, максимальний – 44,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 44 грн, а максимальний – 44,95 грн.
Який курс польського злотого
Середній курс купівлі польського злотого впав на 9 коп. і становить 9,88 грн. Курс продажу опустився на 12 коп. до 10,46 грн.
Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,01 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,15 грн, а максимальний – 11 грн.
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