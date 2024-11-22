Курс евро упал на 47 копеек: Какой курс доллара НБУ зафиксировал на понедельник

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 25 ноября, курс гривни по отношению к доллару снизился на 3 коп. и составляет 41,3193 за один доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

Относительно евро национальная валюта подорожала на 47 коп. и составляет 42,9927 за один евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодняшний день, 22 ноября, составил 41,286 грн. Курс евро – 43,4659 грн.