Курс євро впав на 47 копійок: Який курс долара НБУ зафіксував на понеділок
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 25 листопада, курс гривні відносно долара знизився на 3 коп. і складає 41,3193 за один долар.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта подорожчала на 47 коп. і становить 42,9927 за одне євро.
Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 22 листопада, склав 41,286 грн. Курс євро – 43,4659 грн.