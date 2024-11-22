Курс євро впав на 47 копійок: Який курс долара НБУ зафіксував на понеділок

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 25 листопада, курс гривні відносно долара знизився на 3 коп. і складає 41,3193 за один долар.

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Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта подорожчала на 47 коп. і становить 42,9927 за одне євро.

Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 22 листопада, склав 41,286 грн. Курс євро – 43,4659 грн.