Курс евро в банках подскочил на 30 копеек
13.07.2023, 11:44
Обменник валют, Фото: Валентина Полищук, LIGA.net
В четверг, 13 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой не изменился и составляет 36,68 грн. Курс продаж тоже остался на прежнем уровне – 37,39 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,15 грн, максимальный – 37,00 грн. Для продажи минимальный курс – 37,20 грн, максимальный – 37,75 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 30 коп. и составляет 40,65 грн. Средний курс продаж повысился на 34 коп. – до 41,65 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,00 грн, максимальный – 41,04 грн. Для продажи минимальный курс – 41,25 грн, максимальный – 42,00 грн.
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