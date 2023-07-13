Курс євро у банках підскочив на 30 копійок

У четвер, 13 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, не змінився і становить 36,68 грн. Курс продажу теж залишився на попередньому рівні – 37,39 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,15 грн, максимальний – 37,00 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,20 грн, максимальний – 37,75 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 30 коп. і становить 40,65 грн. Середній курс продажу підвищився на 34 коп. – до 41,65 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,00 грн, максимальний – 41,04 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,25 грн, максимальний – 42,00 грн.