Курс евро вырос еще на 15 коп. Наличные курсы

Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ

В четверг, 22 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1 коп. и составляет 41,12 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. — до 41,59 грн.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,5 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 41,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15 коп. и составляет 45,56 грн. Курс продаж повысился на 10 коп. — до 46,31 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,6 грн, максимальный – 45,85 грн. Для продажи минимальный курс – 46,1 грн, а максимальный – 46,75 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.