Курс євро виріс ще на 15 коп. Готівкові курси

Фото: Єлизавета Сергієнко / пресцентр НБУ

У четвер, 22 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 1 коп. і складає 41,12 грн. Курс продажу опустився на 3 коп. — до 41,59 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,5 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 41,7 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 15 коп. і становить 45,56 грн. Курс продажу підвищився на 10 коп. — до 46,31 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,6 грн, максимальний – 45,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,1 грн, а максимальний – 46,75 грн.

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