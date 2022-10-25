Курс евро вырос. Курс валют НБУ
25.10.2022, 09:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 25 октября курс гривни по отношению к евро опустился на 32 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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