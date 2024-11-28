Курс евро вырос на 25 копеек: Сколько стоит доллар в банках сегодня

Польский злотый также вырос в цене

Фото: Pexels

Каков наличный курс доллара

В четверг, 28 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 8 коп. и составляет 41,42 грн. Курс продаж повысился на 7 коп. до 41,92 грн.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,85 грн, максимальный – 41,65 грн. Для продажи минимальный курс – 41,8 грн, максимальный – 42 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 23 коп. и составляет 43,61 грн. Курс продаж вырос на 25 коп. до 44,39 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,7 грн, максимальный – 43,95 грн. Для продажи минимальный курс – 44,2 грн, а максимальный – 44,7 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого вырос на 4 коп. и составляет 9,83 грн. Курс продаж увеличился на 5 коп. до 10,41 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,11 грн. Для продажи минимальный курс – 10,29 грн, а максимальный – 10,6 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.