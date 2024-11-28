Курс євро виріс на 25 копійок: Скільки коштує долар в банках сьогодні

Польський злотий також виріс в ціні

Фото: Pexels

Який готівковий курс долара

У четвер, 28 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, виріс на 8 коп. і складає 41,42 грн. Курс продажу підвищився на 7 коп. до 41,92 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,85 грн, максимальний – 41,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,8 грн, максимальний – 42 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро піднявся на 23 коп. і становить 43,61 грн. Курс продажу виріс на 25 коп. до 44,39 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 42,7 грн, максимальний – 43,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,2 грн, а максимальний – 44,7 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого виріс на 4 коп. і становить 9,83 грн. Курс продажу збільшився на 5 коп. до 10,41 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,11 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,29 грн, а максимальний – 10,6 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.