Курс евро вырос. Официальный курс валют
28.03.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 28 марта курс гривни по отношению к евро снизился на 8 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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