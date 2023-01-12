Курс гривни еще опустился. Курс валют НБУ
12.01.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 12 января курс гривни по отношению к евро упал на 8 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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