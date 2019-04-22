Курс гривни и ПриватБанк. Что говорят в совете НБУ

Курс гривни к доллару будет зависеть от первых назначений и первых политических, экономические решения новой команды. Об этом Радио Свобода сказал почетный президент Киевской школы экономики, заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов.

По его словам, курс гривни к доллару и другим мировым валютам от результатов выборов "сейчас еще не зависит".

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"Все будет зависеть от экономической политики, которая будет внедряться. Думаю, что рынки, экономика и люди в целом присмотрятся к тому, какие будут первые назначения, первые политические, экономические решения новой команды, кто будет в этой команде", - отметил Милованов.

Кроме того, он заявил, что НБУ продолжит юридическое обжалование решений судов первой инстанции о национализации ПриватБанка.

"С экономической точки зрения банк был не в состоянии исполнять свои обязательства, и поэтому его нужно было либо закрывать, либо национализировать. Закрывать его было опасно, это большой банк, и к крупным банкам во всех странах относятся по-другому...", - отметил Милованов.

"Что будет дальше? Мне сложно делать какой-то прогноз, думаю, что нужно следить за тем, чтобы налогоплательщики не заплатили еще раз за банк каким-то новым политическим силам", - добавил замглавы Совета НБУ.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.