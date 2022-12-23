Курс гривни снижается. Курс валют НБУ
23.12.2022, 09:00
Фото: пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 декабря курс гривни по отношению к евро снизился на 3 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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