Курс гривни снизился. Официальный курс валют
07.03.2023, 09:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 7 марта курс гривни по отношению к евро снизился на 11 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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