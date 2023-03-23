Курс гривни стабилен. Официальный курс валют
23.03.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 марта курс гривни по отношению к евро остался на прежнем уровне. По отношению к доллару национальная валюта также без изменений.
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