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Курс гривни стабилен. Официальный курс валют

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 09:00
Курс гривни стабилен. Официальный курс валют - Фото
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 марта курс гривни по отношению к евро остался на прежнем уровне. По отношению к доллару национальная валюта также без изменений.

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