Курс гривни вырос. Официальный курс валют
19.04.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 19 апреля курс гривни по отношению к евро вырос на 4 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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