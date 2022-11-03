Курс наличного доллара в банках вырос

В четверг, 3 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником вырос на 3 коп. и составляет 39,71 грн. Курс продаж увеличился на 6 коп. и достиг 40,46 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро поднялся на 3 коп. и достиг 38,65 грн. Средний курс продаж упал на 4 коп. и составил 39,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,8 грн, максимальный – 39,02 грн. Для продажи минимальный курс – 39,2 грн, максимальный – 40,4 грн.

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Анна Ішутіна

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