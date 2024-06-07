Курс наличного доллара в банках вырос

Доллар подорожал на 4 копейки, евро – на 7

Фото: Pexels

В пятницу, 7 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4 коп. и составляет 40,07 грн. Курс продаж повысился на 5 коп. — до 40,68 грн.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,55 грн, максимальный – 40,35 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 40,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составляет 43,55 грн. Курс продажи поднялся на 5 коп. — до 44,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,85 грн, максимальный – 43,95 грн. Для продажи минимальный курс – 44,2 грн, а максимальный – 44,75 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.