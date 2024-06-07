Курс готівкового долара у банках виріс

Долар подорожчав на 4 копійки, євро – на 7

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У п’ятницю, 7 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, виріс на 4 коп. і складає 40,07 грн. Курс продажу підвищився на 5 коп. — до 40,68 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,55 грн, максимальний – 40,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, максимальний – 40,9 грн.

Середній курс купівлі євро збільшився на 7 коп. і становить 43,55 грн. Курс продажу підвищився на 5 коп. — до 44,41 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,85 грн, максимальний – 43,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,2 грн, а максимальний – 44,75 грн.

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