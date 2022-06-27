Курс покупки валюты падает, а курс продажи – растет

В понедельник, 27 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1 коп. и составляет 34,65 грн. Курс продаж вырос на 3,3 коп. и составляет 35,47 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,25 грн, максимальный – 35,35 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 36,23 грн. Средний курс продаж вырос на 5 коп. и составляет 37,45 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 37,16 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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