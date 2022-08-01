Курс покупки валюты в банках падает, а курс продажи – растет

В понедельник, 1 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 14 коп. и составляет 39,41 грн. Курс продаж вырос на 7 коп. и составляет 40,62 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 42 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 11 коп. и составляет 39,77 грн. Средний курс продаж поднялся на 18 коп. и составляет 41,37 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 42,8 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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