Курс покупки валюты вырос, а курс продажи упал

Курс продажи доллара упал на 9 копеек, курс продажи евро – на 2

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В четверг, 11 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1 коп. и составляет 38,41 грн. Курс продаж опустился на 9 коп. — до 39,09 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 38,8 грн. Для продажи минимальный курс – 38,75 грн, максимальный – 39,7 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 3 коп. и составил 41,99 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. — до 43,04 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,2 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 42,7 грн, а максимальный – 43,9 грн.

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