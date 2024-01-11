Курс купівлі валюти виріс, а курс продажу впав

Курс продажу долара впав на 9 копійок, курс продажу євро – на 2

Фото: depositphotos.com

У четвер, 11 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 1 коп. і складає 38,41 грн. Курс продажу опустився на 9 коп. — до 39,09 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38 грн, максимальний – 38,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,75 грн, максимальний – 39,7 грн.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 3 коп. і склав 41,99 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. — до 43,04 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41,2 грн, максимальний – 42,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,7 грн, а максимальний – 43,9 грн.

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