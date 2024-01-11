Білий дім підтримав передання Україні $300 млрд заморожених активів РФ — Bloomberg

Тепер Конгрес США розгляне законопроєкт про конфіскацію активів Росії та передання їх Україні

Джо Байден і Володимир Зеленський (фото - ОП)

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує конфіскацію заморожених активів Росії, щоб направити їх на відновлення України. Це випливає із записки Ради національної безпеки США до Конгресу, де було підготовлено відповідну ініціативу, пише Bloomberg з посиланням на документ. Загальна сума таких активів становить близько $300 млрд, більшість з яких – у Європі.

"Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для арешту російських суверенних активів на користь України", – йдеться у записці. Високопосадовець агентства підтвердив позицію Білого дому.

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Підтримка Байденом цього кроку з'явилася на тлі блокування республіканцями в Конгресі виділення Україні понад $60 млрд, частково через побоювання, що Вашингтон зазнає надто великого фінансового тягаря, зазначає видання.

Як йдеться у матеріалі, Білий дім намагається врівноважити це занепокоєнням тим, що такий крок може зашкодити репутації фінансової системи США та спровокувати втечу від долара.

Адміністрація президента також хоче погодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько $200 млрд заморожених активів РФ і де менше підтримують їхній арешт, особливо в односторонньому порядку, зазначають автори публікації.

Питання обговорюватиметься на зустрічі країн G7 перед другою річницею початку війни в Україні.

Раніше Вашингтон доручив трьом робочим групам вивчити способи конфіскації російських активів до 24 лютого 2024 року, писала Financial Times. До цієї роботи під'єдналися Канада, Велика Британія та Японія. Однак Німеччина, Франція та Італія озвучили свої заперечення та назвали необхідним ретельно вивчити законність такого кроку.

За даними FT, розглядаються різні варіанти: від прямої конфіскації та витрати заморожених активів Росії до використання доходів від них або застосування цих коштів як заставу для кредитів.

Згідно з даними Єврокомісії, країни G7, ЄС та Австралія у 2022 році заморозили активи ЦП на 260 млрд євро. Вони містять готівкові та державні облігації у євро, доларах та інших валютах. Переважну більшість із заблокованих у ЄС активів на суму близько 191 млрд євро було заморожено у бельгійському депозитарії Euroclear. Ще 19 млрд євро заарештувала Франція. Частка інших країн значно менша — наприклад, у Німеччині зберігаються активи приблизно на 210 млн євро. Водночас США заблокували активи лише на $5 млрд, писала FT.