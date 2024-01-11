Белый дом поддержал передачу Украине $300 млрд замороженных активов РФ — Bloomberg

Теперь Конгресс США рассмотрит законопроект о конфискации активов России и передаче их Украине

Джо Байден и Владимир Зеленский (фото - ОП)

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает конфискацию замороженных активов России, чтобы направить их на восстановление Украины. Это следует из записки Совета национальной безопасности США в Конгресс, где была подготовлена соответствующая инициатива, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Общая сумма таких активов составляет около $300 млрд, большинство из которых – в Европе.

"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины", — говорится в записке. Высокопоставленный чиновник агентства подтвердил позицию Белого дома.

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Поддержка Байденом этого шага появилась на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения Украине более $60 млрд, отчасти из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большое финансовое бремя, отмечает издание.

Как говорится в материале, Белый дом пытается уравновесить эту обеспокоенность тем, что такой шаг может навредить репутации финансовой системы США и спровоцировать бегство от доллара.

Администрация президента также хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7, особенно в Европе, где хранится около $200 млрд замороженных активов РФ и где меньше поддерживают их арест, особенно в одностороннем порядке, отмечают авторы публикации.

Вопрос будет обсуждаться на встрече стран G7 перед второй годовщиной начала войны в Украине.

Ранее Вашингтон поручил трем рабочим группам изучить способы конфискации российских активов к 24 февраля 2024 года, писала Financial Times. К этой работе подключились Канада, Великобритания и Япония. Однако Германия, Франция и Италия озвучили свои возражения и назвали необходимым тщательно изучить законность подобного шага.

По данным FT, рассматриваются разные варианты: от прямой конфискации и траты замороженных активов России до использования доходов от них или применения этих средств в качестве залога для кредитов.

Согласно данным Еврокомиссии, страны G7, ЕС и Австралия в 2022 году заморозили активы ЦБ на 260 млрд евро. Они содержат наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах. Подавляющее большинство из заблокированных в ЕС активов на сумму около 191 млрд евро были заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear. Еще 19 млрд евро арестовала Франция. Доля остальных стран значительно меньше — к примеру, в Германии хранятся активы примерно на 210 млн евро. При этом в США заблокировали активы лишь на $5 млрд, писала FT.