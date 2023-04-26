Курсы доллара и евро падают. Наличные курсы валют

В среду, 26 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 14 коп. и составляет 37,4 грн. Курс продаж снизился на 12 коп. – до 38,07 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,9 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,7 грн, максимальный – 38,65 грн.

Средний курс покупки евро опустился на 21 коп. и составляет 40,79 грн. Средний курс продаж упал на 23 коп. – до 41,78 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,8 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,3 грн, максимальный – 42,5 грн.

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Анна Ішутіна

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