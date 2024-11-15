Курсы доллара и евро падают: сколько стоит валюта в банках в пятницу

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Каков наличный курс доллара

В пятницу, 15 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 7 коп. и составляет 41,08 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. до 41,59 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,47 грн, максимальный – 41,7 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 19 коп. и составляет 43,34 грн. Курс продаж упал на 20 коп. до 44,14 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,5 грн, максимальный – 43,75 грн. Для продажи минимальный курс – 43,89 грн, а максимальный – 44,5 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 3 коп. и составляет 9,8 грн. Курс продаж опустился на 7 коп. до 10,34 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,4 грн, максимальный – 10,03 грн. Для продажи минимальный курс – 10,17 грн, а максимальный – 10,6 грн.

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