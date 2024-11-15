Курси долара та євро падають: скільки коштує валюта в банках у п’ятницю

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Який готівковий курс долара

У п’ятницю, 15 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, упав на 7 коп. і складає 41,08 грн. Курс продажу опустився на 6 коп. до 41,59 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,6 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,47 грн, максимальний – 41,7 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 19 коп. і становить 43,34 грн. Курс продажу впав на 20 коп. до 44,14 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,5 грн, максимальний – 43,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,89 грн, а максимальний – 44,5 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого зменшився на 3 коп. і становить 9,8 грн. Курс продажу опустився на 7 коп. до 10,34 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,4 грн, максимальний – 10,03 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,17 грн, а максимальний – 10,6 грн.

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