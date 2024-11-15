Колишній лідер страхового ринку України перепрофілюється в агрокомпанію

Страхова компанія "Провідна" не змогла відсудити анульовані ліцензії й змінить КВЕД на "Вирощування зернових культур"

Фото: 2pos.in.ua

Страхова компанія "Провідна", якій у 2023 році анулювали ліцензії, перепрофілює діяльність та змінить назву. Про це повідомляється в офіційній документації компанії на її сайті.

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19 грудня мають відбутися загальні збори акціонерів компанії, на яких планують перейменувати компанію з "Провідної" в "Провагроінвест".

З видів економічної діяльності КВЕД товариства виключать згадки про страхування, натомість додадуть чотири десятки інших – здебільшого пов'язаних з сільським господарством. Першим КВЕДом буде "Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур".

СК "Провідна" багато років була серед лідерів страхового ринку України. За рейтингом Insurance TOP, останніми роками – в першій двадцятці компаній за страховими преміями, а до того – стабільно в першій десятці й навіть першій п'ятірці.

Згідно зі звітністю станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 891,23 млн грн, вартість активів – 971,69 млн грн, страхові резерви – 462,14 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями – 2,7%.

Національний банк покарав СК "Провідна" анулюванням ліцензій за невиконання вимог щодо усунення порушень ліцензійних умов: страхова компанія вчасно не надала документи для оцінки фінансового та майнового стану прямих і кінцевих власників.

До 2014 року СК "Провідна" належала Росгосстраху. Через вторгнення Росії в Україну компанія вирішила продати українську "дочку", зараз 99,9% її акцій належать IIC Ukraine B.V. з Нідерландів. Кінцевий бенефіціар – Якоб Вестерлакен.