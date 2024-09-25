"Ризикують залишити ринок". Третина страхових компаній в Україні порушують нормативи НБУ
Національний банк попередив, що в Україні незабаром може помітно зменшитися кількість страхових компаній. Про це йдеться у вересневому огляді небанківського фінансового сектору.
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З 1 січня в Україні оновили вимоги до платоспроможності страховиків. Строк для приведення компаніями своєї діяльності у відповідність до нових регуляторних вимог закінчився у липні.
НБУ повідомив, що значна частина учасників ринку впоралася з цим завданням, однак деяким установам знадобилося погодження планів відновлення платоспроможності або фінансування.
"Страховики, які своєчасно не подадуть належний план, ризикують залишити ринок. Страховики, які погодили плани з регулятором, мають його неухильно виконувати для поліпшення показників діяльності. Під ризиком переважно малі установи, які не мають значного впливу на страховий ринок у цілому. Вихід із ринку компаній з недостатнім рівнем платоспроможності сприятиме посиленню стійкості страховиків у майбутньому", – йдеться в повідомленні.
Станом на 1 липня 2024 року понад 30 страховиків порушували нормативи платоспроможності (SCR) або мінімального капіталу (MCR).
Дві третини порушників надали НБУ плани відновлення діяльності та/або фінансування, майже всі вони вже погоджені.
Загалом в Україні налічується 90 страхових компаній.
- У серпні 2024 року стало відомо, що з ринку пішла страхова компанія "Градіс" (належала колишньому меру Чернігова Атрошенку).
- Перед тим повідомлялось, що страхова компанія Тігіпка поглине портфель конкурента, який іде з ринку.