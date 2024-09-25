"Рискуют покинуть рынок". Треть страховых компаний в Украине нарушают нормативы НБУ
Национальный банк предупредил, что в Украине скоро может заметно уменьшиться количество страховых компаний. Об этом говорится в сентябрьском обзоре небанковского финансового сектора.
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С 1 января в Украине обновили требования к платежеспособности страховщиков. Срок для приведения компаниями своей деятельности в соответствие с новыми регуляторными требованиями закончился в июле.
НБУ сообщил, что значительная часть участников рынка справилась с этой задачей, но некоторым учреждениям понадобилось согласование планов возобновления платежеспособности или финансирования.
"Страховщики, которые своевременно не предоставят надлежащий план, рискуют покинуть рынок. Страховщики, согласовавшие планы с регулятором, должны его неукоснительно выполнять для улучшения показателей деятельности. Под риском преимущественно малые учреждения, не оказывающие значительного влияния на страховой рынок в целом. Выход с рынка компаний с недостаточным уровнем платежеспособности будет способствовать усилению устойчивости страховщиков в будущем", – говорится в сообщении.
По состоянию на 1 июля 2024 года более 30 страховщиков нарушали нормативы платежеспособности (SCR) или минимального капитала (MCR).
Всего в Украине насчитывается 90 страховых компаний.
- В августе 2024 года стало известно, что с рынка ушла страховая компания "Градис" (принадлежала бывшему мэру Чернигова Атрошенко).
- Перед тем сообщалось, что страховая компания Тигипко поглотит портфель конкурента, который уходит с рынка.