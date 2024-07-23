Страховая компания Тигипко поглотит портфель конкурента, который уходит с рынка

Один из крупнейших страховщиков Украины заберет себе страховой портфель СТ "Гарантия"

Фото: Карта Чернигова

Страховая группа "ТАС", один из крупнейших страховщиков в Украине, забирает портфель страхового общества "Гарантия", решившего уйти с рынка. Об этом сообщил Национальный банк.

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В начале июня наблюдательный совет страхового общества "Гарантия" утвердил план выхода с рынка путем передачи своего портфеля группе "ТАС".

19 июля Национальный банк согласовал сделку между компаниями, ее условия не сообщаются.

Страховой портфель СТ "Гарантия" формировался преимущественно по платежам по договорам автогражданки (77%) и медицинского страхования (10%). Объем страховых премий компании в 2023 году составил почти 34 млн грн, сформированные страховые резервы – 17,6 млн грн. За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 27,2 млн грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,08%.

СГ "ТАС" – гораздо более крупная компания с долей 8,6%. Ее портфель состоит из страхования наземного транспорта (20%), автогражданки (33%), "Зеленой карты" (24%), медицинского страхования (11%), других видов (12%). Объем страховых премий компании составил 3,5 млрд грн., сформированные страховые резервы – 2,7 млрд грн. За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 1,3 млрд грн.