"Делает автогражданку действенной". Рада приняла закон о реформе автострахования
Верховная Рада во вторник, 21 мая, приняла во втором чтении законопроект №8300 о реформе автострахования. "За" проголосовали 294 народных депутата, сообщил заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк.
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"Если коротко – законопроект делает автогражданку действенной", – прокомментировал нардеп.
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Законопроектом предлагается:
→ постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского Союза;
→ ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней);
→ ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;
→ расширить применение "европротокола" – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.
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По словам Железняка, ряд важных поправок для индустрии страхования "будут добавлены в законодательство в ближайшее время от Комитета".
Обновленный закон об автостраховании повлечет за собой повышение стоимости страхового полиса. Но он позволит внедрить в Украине европейские подходы к формированию страховых полисов и получить действенный механизм возмещения страховых выплат, говорил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.
- Принять новую редакцию закона об автостраховании Национальный банк предлагал Раде еще осенью 2022 года.