"Робить автоцивілку дієвою". Рада ухвалила закон про реформу автострахування

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Верховна Рада у вівторок, 21 травня, ухвалила в другому читанні законопроєкт №8300 про реформу автострахування. "За" проголосували 294 народні депутати, повідомив заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

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"Якщо коротко – законопроєкт робить автоцивілку дієвою", – прокоментував нардеп.

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Законопроєктом пропонується:

→ поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених у країнах Європейського Союзу;

→ запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів);

→ запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, у яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

→ розширити застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

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За словами Железняка, низка важливих правок для індустрії страхування "будуть додані у законодавство в найближчий час від Комітету".

Оновлений закон про автострахування потягне за собою підвищення вартості страхового поліса. Але він дозволить впровадити в Україні європейські підходи до формування страхових полісів та отримати дієвий механізм відшкодування страхових виплат, казав голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.