Страхова компанія Тігіпка поглине портфель конкурента, який іде з ринку

Один із найбільших страховиків України забере собі страховий портфель СТ "Гарантія"

Фото: Карта Чернігова

Страхова група "ТАС", один з найбільших страховиків в Україні, забирає портфель страхового товариства "Гарантія", яке вирішило піти з ринку. Про це повідомив Національний банк.

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На початку червня наглядова рада страхового товариства "Гарантія" затвердила план виходу з ринку шляхом передання свого портфеля групі "ТАС".

19 липня Національний банк погодив договір між компаніями, його умови не повідомляються.

Страховий портфель СТ "Гарантія" формувався переважно з платежів за договорами автоцивілки (77%) та медичного страхування (10%). Обсяг страхових премій компанії у 2023 році становив майже 34 млн грн, сформовані страхові резерви – 17,6 млн грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 27,2 млн грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,08%.

СГ "ТАС" – набагато більша компанія з часткою 8,6%. Її портфель складається зі страхування наземного транспорту (20%), автоцивілки (33%), "Зеленої картки" (24%), медичного страхування (11%), інших видів (12%). Обсяг страхових премій компанії становив 3,5 млрд грн, сформовані страхові резерви – 2,7 млрд грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 1,3 млрд грн.