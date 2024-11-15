Бывший лидер страхового рынка Украины перепрофилируется в агрокомпанию

Страховая компания "Провидна" не смогла отсудить аннулированные лицензии и сменит КВЭД на "Выращивание зерновых культур"

Фото: 2pos.in.ua

Страховая компания "Провидна", которой в 2023 году аннулировали лицензии, перепрофилирует деятельность и изменяет название. Об этом сообщается в официальной документации компании на ее сайте.

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19 декабря должно состояться общее собрание акционеров компании, на котором планируют переименовать компанию из "Провидной" в "Провагроинвест".

Из видов экономической деятельности КВЭД общества исключат упоминания о страховании, вместо этого добавят четыре десятка других – в основном связанных с сельским хозяйством. Первым КВЭД будет "Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур".

СК "Провидна" много лет была среди лидеров страхового рынка Украины. Согласно рейтингу Insurance TOP, в последние годы – в первой двадцатке компаний по страховым премиям, а до этого – стабильно в первой десятке и даже первой пятерке.

Согласно отчетности на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составил 891,23 млн грн, стоимость активов – 971,69 млн грн, страховые резервы – 462,14 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям – 2,7%.

Национальный банк наказал СК "Провидна" аннулированием лицензий за невыполнение требований по устранению нарушений лицензионных условий: страховая компания вовремя не предоставила документы для оценки финансового и имущественного положения прямых и конечных собственников.

До 2014 года СК "Провидна" принадлежала Росгосстраху. Из-за вторжения России в Украину компания решила продать украинскую "дочку", сейчас 99,9% ее акций принадлежат IIC Ukraine BV из Нидерландов. Конечный бенефициар – Якоб Вестерлакен.