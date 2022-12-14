Курсы доллара и евро растут. Курсы валют в банках

В среду, 14 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5 коп. и составляет 39,56 грн. Курс продаж вырос на 2 коп. до 40,22 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,7 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 20 коп. и достиг 41,15 грн. Средний курс продаж поднялся на 27 коп. и составил 42,35 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,8 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,8 грн, максимальный – 43,5 грн.

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Анна Ішутіна

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