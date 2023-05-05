Курсы доллара и евро снизились. Курсы валют в банках
05.05.2023, 11:06
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В пятницу, 5 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5 коп. и составляет 37,3 грн. Курс продаж опустился также на 5 коп. до 37,87 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 37,52 грн, максимальный – 38,4 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 6 коп. и составляет 40,88 грн. Средний курс продаж снизился на 3 коп. до 41,83 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 43 грн.
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