Курсы доллара и евро упали. Наличные курсы валют
28.10.2022, 11:00
Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ
В пятницу, 28 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 12 коп. и составляет 39,15 грн. Курс продаж снизился на 16 коп. и достиг 39,93 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,1 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,5 грн, максимальный – 40,4 грн.
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Средний курс покупки евро опустился на 11 коп. и составляет 38,35 грн. Средний курс продажи упал на 22 коп. и достиг 39,37 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 37,5 грн, максимальный – 38,86 грн. Для продажи минимальный курс – 39 грн, максимальный – 39,7 грн.
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