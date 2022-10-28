Курсы доллара и евро упали. Наличные курсы валют

В пятницу, 28 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 12 коп. и составляет 39,15 грн. Курс продаж снизился на 16 коп. и достиг 39,93 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,1 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,5 грн, максимальный – 40,4 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 11 коп. и составляет 38,35 грн. Средний курс продажи упал на 22 коп. и достиг 39,37 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 37,5 грн, максимальный – 38,86 грн. Для продажи минимальный курс – 39 грн, максимальный – 39,7 грн.

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Анна Ішутіна

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