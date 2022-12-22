Курсы доллара и евро в банках синхронно растут
22.12.2022, 11:17
Фото: Pexels
В четверг, 22 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9 коп. и составляет 39,71 грн. Курс продаж поднялся в цене на 10 коп. до 40,36 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 40,05 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 40,8 грн.
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Средний курс покупки евро подорожал на 9 коп. и достиг 41,36 грн. Средний курс продаж увеличился на 10 коп. и составил 42,48 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 42,05 грн. Для продажи минимальный курс – 42 грн, максимальный – 43 грн.
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