Курсы доллара и евро в банках выросли еще на 1,5 грн

Во вторник, 24 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,25 грн и составляет 35,17 грн. Курс продажи вырос на 1,14 грн до 36,98 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,5 грн, максимальный – 37,03 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 39 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,53 грн и составляет 37,01 грн. Средний курс продаж вырос на 1,48 грн и составил 39,18 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 39,25 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 40,54 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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