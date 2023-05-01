Курсы доллара и евро выросли. Наличные курсы валют

В понедельник, 1 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2 коп. и составляет 37,42 грн. Курс продаж увеличился на 3 коп. – до 38,06 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,9 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,72 грн, максимальный – 38,55 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 40,85 грн. Средний курс продаж не изменился – 41,84 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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