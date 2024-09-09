Курсы валют в банках снижаются

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 9 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 8 коп. и составляет 40,83 грн. Курс продаж снизился на 6 коп. до 41,35 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,25 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс – 41,24 грн, максимальный – 41,4 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 10 коп. и составляет 45,2 грн, курс продажи уменьшился на 6 коп. до 45,97 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,3 грн, максимальный – 45,6 грн. Для продажи минимальный курс – 45,77 грн, а максимальный – 46,2 грн.

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