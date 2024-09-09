Курси валют у банках знижуються

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У понеділок, 9 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 8 коп. і складає 40,83 грн. Курс продажу знизився на 6 коп. до 41,35 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,25 грн, максимальний – 41 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,24 грн, максимальний – 41,4 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 10 коп. і становить 45,2 грн, курс продажу зменшився на 6 коп. до 45,97 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,3 грн, максимальний – 45,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,77 грн, а максимальний – 46,2 грн.

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