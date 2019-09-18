Латвийскую "дочку" ПриватБанка оштрафовали на 1 млн евро

Финансовый регулятор Латвии FCMC оштрафовал латвийскую "дочку" ПриватБанка на 1,02 млн евро за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Регулятор нашел ряд нарушений во время проверки банка, которые говорят о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над трансакциями клиентов.

В частности FCMC выявил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождение средств на счетах клиентов и не прекращал вовремя работу с ними.

Это не первый штраф для латвийской "дочки" ПриватБанка за подобные нарушения. В 2016 году латвийское подразделение AS Privatbank заплатило 2 млн евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схемой", через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не менее $22 млрд.