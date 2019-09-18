Латвийскую "дочку" ПриватБанка оштрафовали на 1 млн евро

AS Privatbank оштрафован финансовым регулятором Латвии за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег
Финансовый регулятор Латвии FCMC оштрафовал латвийскую "дочку" ПриватБанка на 1,02 млн евро за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Регулятор нашел ряд нарушений во время проверки банка, которые говорят о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над трансакциями клиентов.
В частности FCMC выявил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождение средств на счетах клиентов и не прекращал вовремя работу с ними.
Это не первый штраф для латвийской "дочки" ПриватБанка за подобные нарушения. В 2016 году латвийское подразделение AS Privatbank заплатило 2 млн евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схемой", через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не менее $22 млрд.
- В конце апреля председатель правления банка Петр Крумханзл заявил, что банк не участвует в управлении своей латвийской "дочки" и планирует ее продать.
- В августе 2016 года Центральный Банк Италии закрыл отделение итальянского ПриватБанка (он принадлежал латвийской "дочке" ПриватБанка) после того, как зафиксировал факт нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег.
- В ноябре 2016-го Центробанк Кипра оштрафовал кипрский филиал ПриватБанка на 1,5 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Согласно расследованию Центра исследования коррупции и организованной преступности, через кипрский филиал ПриватБанка бывшие акционеры банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов могли вывести из него $5,5 млрд.